За три года современное освещение получили более 30 петербургских садов, парков и скверов

Всего за три года на территориях зеленых зон установлено более четырех тысяч светодиодных фонарей.

В Петербурге продолжается реализация крупных проектов по освещению садово-парковых пространств. С 2019 года более 30 городских садов, парков и скверов получили современное освещение. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В числе наиболее крупных проектов, реализованных за последние три года – освещение парка Академика Сахарова, парка Интернационалистов, Пулковского парка, Фермского сада.

На данный момент ведется проектирование освещения парка Александрино – оно завершится до конца 2022 года. В 2023 году планируется начать разработку проекта устройства фонарей на территории Пискаревского парка. Также в 2023 году запланировано устройство современного освещения в сквере Товстоногова, на аллее Чернобыльцев. В адресный перечень объектов, запланированных к реализации на период до 2025 года, также входит территория парка Новознаменка.

Всего за три года на территориях зеленых зон установлено более четырех тысяч светодиодных фонарей. Оборудование устойчиво к высоким и низким температурам, защищено от попадания пыли и влаги, от сильного ветра.

Ранее на Piter.tv: К началу учебного года новое освещение получили 58 детских и спортивных площадок.

Фото: пресс-служба Смольного