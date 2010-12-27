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Четверых оперативников наркоконтроля отправили в колонию строгого режима за вымогательство
Сегодня, 16:40
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nadiputintseva
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Четверых оперативников наркоконтроля отправили в колонию строгого режима за вымогательство

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Бывшие сотрудники разыграли задержание и потребовали у задержанного 10 млн рублей за свободу.

Суд Красногвардейского района огласил приговор бывшим оперативникам Наркоконтроля за инсценированное задержание и вымогательство взятки в 10 млн рублей, сообщила 11 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия в марте 2016 года сотрудники ФСКН задержали покупателя ста граммов наркотического вещества и потребовали за освобождение 10 млн рублей.

Суд признал виновными Василия Беликова, Алексея Амирова и Евгения Жилейкина и приговорил их к лишению свободы сроком от трех до четырех лет в колонии строгого режима, а также запретил возвращаться к госслужбе.

Участник операции по реализации наркотика потерпевшему и требованию взятки Кирилл Калинин получил семь лет строгого режима.

Оперативника Евгения Гаголкина оправдали за отсутствием состава преступления, за ним признано право на реабилитацию. 

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Теги: взятка , наркоконтроль , новости спб , суд , фскн
Категории: Происшествия Новости СПб

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