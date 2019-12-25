Экс-глава ФСКН Виктор Черкесов скончался на 73-ем году жизни

В конце 90-х Руководитель занимал должность первого заместителя Владимира Путина, когда нынешний президент РФ возглавлял ФСБ.

Первый руководитель Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) генерал-полковник Виктор Черкесов скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Черкесов родился в Ленинграде, получил образование на юридическом факультете ЛГУ. После окончания учёбы работал в прокуратуре и в управлении КГБ по городу. Карьера руководителя пошла в гору 1990-х годах – он получил должность главы Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. С 1998 года стал первым заместителем директора ФСБ, которым на тот момент был Владимир Путин.

В период с 2000 по 2003 г.г. Черкесов стал полномочным представителем президента в СЗФО, а затем перешёл к руководству Государственным комитетом по контролю за незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, оставаясь на этом посту до 2008 года. Позже комитет был реорганизован в федеральную службу.

Добавим, что ФСКН просуществовала до 2016 года, пока её функции не были переданы МВД.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев