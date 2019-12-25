Экс-сотрудница ФСКН отсудила у МВД 8,1 млн рублей за отказ в трудоустройстве

Решение не вступило в законную силу.

Бывшая сотрудница Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) отсудила у МВД 8,1 млн рублей за отказ в трудоустройстве. Правоохранительные органы обязуются выплатить Татьяне Голощаповой денежные средства, так как женщину не приняли на работу (по переводу) после ликвидации ФСКН. Данное постановление не вступило в силу. Ответчик с опозданием обжаловал решение, а 25 февраля Мосгорсуд вернул материалы расследования в первую инстанцию, чтобы сроки были восстановлены.

Представитель пресс-службы Преображенского суда города Москвы Алиса Закутняя объяснила журналистам ТАСС, что суд частично удовлетворил иск Татьяны Голощаповой.

Взыскать денежное довольствие за время вынужденного прогула за период времени с 1 июня 2016 года по 10 октября 2019 года, компенсацию в порядке ст. 236 ТК РФ и компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей. решение суда

Стоит уточнить, что средняя зарплата истицы за указанный период составила 195 тысяч рублей. В решении Преображенского суда говорится о том, что сотрудница изначально просила взыскать зарплату за 62 месяца - с 1 июня 2016 по 1 августа 2021 года. Однако суд засчитал срок до даты решения другого суда об обязании принять ее на рабочее место.

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Фото: Piter.tv