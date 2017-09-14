За телефонный терроризм задержаны подростки-подражатели

За анонимные звонки с угрозами взрывов, которые повлекли массовые эвакуации по России, были задержаны подростки.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант", за анонимные звонки о бомбах были задержаны подростки.



Задержанные оказались подражателями, которые узнали о происходящем из СМИ. Среди задержанных оказался житель Волоколамска, сообщивший о бомбе в местном Дворце спорта. Данные о других задержанных издание не публикует.



О подражателях накануне сообщило РБК со ссылкой на источник в ФСБ. По информации РБК, около 90% звонков были "централизованными", а остальные поступили "от подростков и от людей с неуравновешенной психикой".



Видео: Youtube / Андрей Б