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За телефонный терроризм задержаны подростки-подражатели

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За анонимные звонки с угрозами взрывов, которые повлекли массовые эвакуации по России, были задержаны подростки.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант", за анонимные звонки о бомбах были задержаны подростки.

Задержанные оказались подражателями, которые узнали о происходящем из СМИ. Среди задержанных оказался житель Волоколамска, сообщивший о бомбе в местном Дворце спорта. Данные о других задержанных издание не публикует.

О подражателях накануне сообщило РБК со ссылкой на источник в ФСБ. По информации РБК, около 90% звонков были "централизованными", а остальные поступили "от подростков и от людей с неуравновешенной психикой".

Видео: Youtube / Андрей Б

Теги: массовые эвакуации последние новости , новости россии , новости спб , телефонные террористы
Категории: Новости СПб

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