За сутки в коронавирусные стационары поступили более 500 петербуржцев

За сутки в стационары поступили 505 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 7 октября. Согласно документу, в городе вновь выросло суточное число госпитализированных с COVID-19 – за сутки в стационары поступили 505 человек (накануне – 437 петербуржцев), а выписались 440 человек (накануне – 371 человек).

Сегодня в коронавирусных больницах свободно 26,92% коечного фонда (накануне – 19,54%). В стационарах находятся 5 896 человек, из них 561 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 254 человека. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат также 254 человека, в "Заре" – 611 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 34 человека. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 27 700 человек.

В Петербурге продолжает расти заболеваемость и госпитализация больных с коронавирусом и пневмониями. В связи с этим городские стационары возобновляют прием больных ковидом. К примеру, Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом. Седьмой павильон "Ленэкспо" возобновляет прием больных COVID-19. Также для приема пациентов с COVID-19 задействуют новый корпус-трансформер больницы №33 в Колпино

Фото: Piter.tv