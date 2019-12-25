За сутки в Петербурге госпитализировали более тысячи человек

В Петербурге за минувшие сутки в петербургские стационары с коронавирусом и пневмониями госпитализировали 1025 человек. Это стало абсолютным рекордом в городе с начала пандемии. Об этом сообщил Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса.
Как считают власти города, возможной причиной такого прироста госпитализаций стали крупные концерты, которые проходили в Петербурге в конце ноября. В том числе не забыли и про концерт Басты, где поклонники рэпера не соблюдали противокоронавирусные меры.
К такому выводу специалисты пришли на основе сроков инкубационного периода коронавируса.
Фото: Piter.tv
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