  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За сутки в Петербурге госпитализировали более тысячи человек
Сегодня, 8:06
84
nastya960

За сутки в Петербурге госпитализировали более тысячи человек

0 0

Это стало рекордом с начала пандемии.

В Петербурге за минувшие сутки в петербургские стационары с коронавирусом и пневмониями госпитализировали 1025 человек. Это стало абсолютным рекордом в городе с начала пандемии. Об этом сообщил Межведомственный координационный совет по противодействию распространению коронавируса.

Как считают власти города, возможной причиной такого прироста госпитализаций стали крупные концерты, которые проходили в Петербурге в конце ноября. В том числе не забыли и про концерт Басты, где поклонники рэпера не соблюдали противокоронавирусные меры.

К такому выводу специалисты пришли на основе сроков инкубационного периода коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: баста, госпитализации, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии