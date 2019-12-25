В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 53 человека

Из больниц выписали более 1200 пациентов.

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 1842 новых случая коронавируса. Такую информацию 1 февраля предоставил оперативный штаб.

Что касается суточной смертности, то в России умерли 437 пациентов с COVID-19. В Петербурге комиссия насчитала 53 летальных случая. Выздоровели от коронавируса в РФ 18 169 человек, в Петербурге – 1273.

В России за сутки COVID-19 заразились 17 648 человек, из них 10% (1 774 человек) не имели клинических проявлений болезни.

В Петербург завезли более 37 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак".

Фото: Piter.tv