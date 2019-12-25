Всего с конца марта выполнены 16 263 заявки.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили больше 13 тысяч человек. Об этом сообщается в администрации Северной столицы.

Известно, что к медикам обратились 427 человек, из них 30 горожан вернулись из другой страны. Также в скорую обратились 122 человека, а в полицию — 93 петербуржца.

Отмечается, что на карантине пребывают 3721 человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на выходных бригада скорой помощи простояла в очереди 11 часов.

Фото:pixabay