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За сутки в ДТП в Петербурге и Ленобласти погибли три человека
Сегодня, 14:07
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nastya960

За сутки в ДТП в Петербурге и Ленобласти погибли три человека

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В пределах Петербурга и Ленинградской области произошло 479 ДТП за сутки.

ГУ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику происшествий на дорогах за 9 октября. Данные опубликовали в официальной группе управления в социальной сети "ВКонтакте".

В пределах Петербурга и Ленинградской области произошло 479 ДТП, в которых погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадал в авариях 21 человек.

Ранее на внутренней стороне КАД столкнулись УАЗ и грузовой автомобиль. 

Фото: ВК/ ГУ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: погибли в дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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