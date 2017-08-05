За сутки в ДТП в Петербурге и Ленобласти погибли три человека

В пределах Петербурга и Ленинградской области произошло 479 ДТП за сутки.

ГУ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику происшествий на дорогах за 9 октября. Данные опубликовали в официальной группе управления в социальной сети "ВКонтакте".

В пределах Петербурга и Ленинградской области произошло 479 ДТП, в которых погибли три человека, в том числе один ребенок. Пострадал в авариях 21 человек.

Ранее на внутренней стороне КАД столкнулись УАЗ и грузовой автомобиль.

Фото: ВК/ ГУ ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области