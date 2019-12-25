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За сутки на коронавирус протестировали почти 16 тысяч петербуржцев
Сегодня, 10:13
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ruzannar

За сутки на коронавирус протестировали почти 16 тысяч петербуржцев

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Под наблюдением врачей 1897 человек.

За минувшие сутки на коронавирус в Петербурге проверили 15719 человек. Известно, что 1897 пациентов сейчас под наблюдением врачей: из них 305 в обсерваторе, 1160 на самоизоляции, 432 среди контактных лиц.

Также обработано 363 вызова, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу (тел. 122) по вопросам, связанным с коронавирусом. О прибытии из других стран сообщили 48 человек. 

Ранее мы сообщили, что в Петербурге коронавирус унес жизни еще 30 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, сдать тест на коронавирус, статистика заболеваемости коронавирусом
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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