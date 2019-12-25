В Петербурге коронавирус унес жизни еще 30 человек

В России за сутки подтверждено 186 летальных случаев от COVID-19.

За минувшие сутки в России подтвердили еще 186 летальных случаев от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего человек за указанный период умерли в Петербурге (30). Далее следуют Москва (13), Архангельская область (13), Московская область (10) и Свердловская область (9). В Ленобласти за последние 24 часа зафиксировали 4 смерти от коронавируса.

При этом за сутки в России полностью выздоровели 7 681 человек. В Северной столице выписали 156 пациентов, в Ленобласти -23.

С начала пандемии в России выявили 759 203 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировали 12 123 летальных исходов, выздоровели 539 373 человека.

Ранее мы писали, что семья погибшего от коронавируса врача не получила обещанные выплаты.

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