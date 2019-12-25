За сутки на коронавирус обследовали более 25 тысяч петербуржцев

За последние сутки, 5 февраля, в Петербурге обследовали на ковид 25 203 человека. Об этом рассказали в оперштабе "Петербург против коронавируса".
В эти же сутки в единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с COVID-19, обработали 3887 вызовов. Также продолжается волонтерская деятельность: с 5 октября 1280 петербургских добровольцев выразили желание помогать горожанам и выполнили уже 4942 заявки. Медики-волонтеры продолжают помогать в 11 поликлиниках города, обзванивая пациентов с ковидом, измеряя температуру на входе в лечебные учреждения, оказывая помощь медсестрам и маломобильным пациентам.
Кроме того, с начала октября уже 163 775 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.
Ранее мы писали, что число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге снизилось на 28,5%.
Фото: Рiter.TV
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