За сутки на коронавирус обследовали более 25 тысяч петербуржцев

В единой региональной информационно-справочной службе обработали 3887 вызовов.

За последние сутки, 5 февраля, в Петербурге обследовали на ковид 25 203 человека. Об этом рассказали в оперштабе "Петербург против коронавируса".

В эти же сутки в единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с COVID-19, обработали 3887 вызовов. Также продолжается волонтерская деятельность: с 5 октября 1280 петербургских добровольцев выразили желание помогать горожанам и выполнили уже 4942 заявки. Медики-волонтеры продолжают помогать в 11 поликлиниках города, обзванивая пациентов с ковидом, измеряя температуру на входе в лечебные учреждения, оказывая помощь медсестрам и маломобильным пациентам.

Кроме того, с начала октября уже 163 775 человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.

Ранее мы писали, что число госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге снизилось на 28,5%.

Фото: Рiter.TV