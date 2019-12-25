За сутки на COVID-19 проверили почти 40 тыс. петербуржцев

Число обращений в службу "122" увеличивается с каждым днём.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39773 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города 16 июля.

Операторы обработали 24405 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Согласно статистике на 16 июля, в Петербурге по-прежнему снижается суточная заболеваемость COVID-19. Так, за сутки коронавирусом заболели 1948 петербуржцев, не победили вирус 101 человек и ещё 1932 человека выздоровели.

Тем временем петербуржцы продолжают активно вакцинироваться от коронавируса. Согласно данным на 15 июля, с начала массовой вакцинации в Петербурге первично привито 1 133 300 человек, из них 789 019 человек полностью завершили цикл вакцинации. Ранее врач рассказала, как избежать побочных эффектов после вакцинации.

Фото: Piter.tv