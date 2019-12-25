В Петербурге страховую организацию обязали выплатить 80 тысяч рублей за сбитого лося

Установлено, что водитель на Коннолахтинской дороге сбил лося, который погиб. Из-за гибели животного РФ был нанесен вред и ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга обязала страховую компанию оплатить ущерб за сбитого лося. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что водитель на Коннолахтинской дороге сбил лося, который погиб. Из-за гибели животного РФ был нанесен вред и ущерб в размере 80 тысяч рублей. Так как у водителя был полис ОСАГО, то выплатить данный ущерб должна была страховая компания. Однако, организация не произвела оплату.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием к страховой компании о взыскании ущерба в размере 80 тысяч рублей. Требование удовлетворено Приморским районным судом в полном объеме.

Ранее Росприроднадзор показал на видео, как лоси готовятся к зиме.

Фото: pxhere.com