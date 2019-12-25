Житель Москвы изнасиловал 19-летнюю знакомую в Шушарах

Пострадавшая выпивала вместе со своим насильником.

Накануне в полицию Петербурга обратилась 19-летняя москвичка. Девушка заявила об изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам потерпевшей, она распивала спиртное в съемной квартире на Первомайской улице в Шушарах вместе с 34-летним знакомым, тоже жителем Москвы. Мужчина набросился на подругу и изнасиловал ее. Девушку осмотрели медики, она в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемого задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Пулковской задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней.

Фото: Piter.TV