Петербуржцы с коронавирусом за неделю на 33% реже обращались к врачам

Под наблюдением медиков тоже стало меньше пациентов.

За прошедшую неделю петербуржцы с коронавирусом на 33% реже обращались к врачам, ковидных пациентов под наблюдением медиков тоже стало меньше на 15%. Об этом говорят данные информационной справки по противодействию пандемии, опубликованной пресс-службой Смольного.

Также отмечается, что свободных коек стало 4665 или 37,2% от общего коечного фонда под больных с ковидом и пневмониями. Всего под таких больных в городе развернуто 12 538 коек. Госпитализация взрослых горожан пока не снижает темпы: за неделю в больницы увезли на 0,49% больше людей. Количество выздоровевших наоборот снизилось на 22,74%. Составители справки подчеркивают, что признаки оптимистического сценария развития событий в Петербурге наблюдаются, судя по перечисленным данным.

Сама эпидемия, пишут эксперты, находится в нисходящей части второй волны. Снижение распространения инфекции приобрело поступательный и устойчивый характер, который сохраняет уже три с небольшим недели. Ускорить стихание второй волны кооронавируса может соблюдение масочного режима и противоэпидемических мер. Также надежды возлагаются на массовую вакцинацию.

Тем временем, вакцинацию от коронавируса прошли более 55 тыс. петербуржцев.

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