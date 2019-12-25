За прошедшие сутки в Ленобласти 245 человек заболели коронавирусом

Официальная статистика заболеваемости и смертности от коронавируса окончательно превратилась в самоповтор.

27 июля Роспотребнадзор по Ленинградской области опубликовал официальную сводку заболеваемости и смертности от COVID-19 в 47 регионе за предыдущие сутки. Согласно приведенным в документе данным, накануне заболели 245 человек и 13 скончались от последствий ковида. Больше всего новых случаев заболевания коронавирусом составители таблицы приписали Пикалёво - 7, Волхову - 6, Мурино - 12, Всеволожску - 9, Романовке - 7, Выборгу - 8, Гатчине - 7, Киришам - 8, Сланцам - 9 и Тихвину - 19.

Впрочем, "горячие точки" на коронавирусной карте Ленобласти в официальной сводке практически не меняются, равно как и данные, уже несколько дней подряд демонстрирующие столь идеальное плато, что статистическая вероятность подобного постоянства уже практически упала до нуля. 245 новых случаев коронавируса, +/- 5 случаев, Оперативный штаб регистрирует с самого начала июля, порой повторяя одну и ту же цифру несколько дней подряд.

Тем временем власти Ленобласти сообщили о сокращении коечного фонда в коронавирусных госпиталях.

Фото: ВКонтакте/Минус коронавирус в Ленобласти