За выходные в Петербурге расплавили более 230 тысяч кубометров снега

На стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты привезли 77 617, 1 кубометра снега, на снегоплавительные пункты - 153 170, 4 кубометра.

За время новогодних выходных (31 декабря 2018 года - 9 января 2019 года) на снегоплавительных и снегоприемных пунктах ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приняли 230 787, 5 кубометра снега. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".

На стационарные инженерно-оборудованные снегоприемные пункты привезли 77 617, 1 кубометра снега, на снегоплавительные пункты - 153 170, 4 кубометра. На нескольких пунктах приняли объем снега, превышающий их проектную производительность. Так пункт на Кушелевской дороге 4 января растопил 5 175, 20 кубометра снега, 7 января - 5 567,80 кубометра, а 8 января 5 880, 60 кубометра снега (производительность рассчитана на 5 тысяч кубометров в сутки).

Зимой 2018-2019 годов "Водоканал Санкт-Петербурга" ведет прием, учет и утилизацию снега на 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктах.

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