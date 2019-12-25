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За последние сутки в Петербурге подтверждено 47 летальных случаев
Сегодня, 11:50
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IRINA_CHALKINA

За последние сутки в Петербурге подтверждено 47 летальных случаев

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По России зафиксировали 457 летальных случаев.

В Петербурге за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 47 пациентов. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России зафиксировали 457 летальных случаев. Больше всего человек от коронавируса за сутки умерло в Москве. Там заболевание унесло жизни 72 человек. 

За весь период по России умерло 43 141 человека.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские рестораторы запустили флешмоб против закрытия из-за ковидных ограничений.  С такой инициативой выступил основатель сети "Евразия" Алексей Фурсов, о чем он написал в своем Facebook-аккаунте.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, смерти от коронавируса, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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