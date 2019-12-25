За последние сутки в Петербурге подтверждено 47 летальных случаев

По России зафиксировали 457 летальных случаев.

В Петербурге за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 47 пациентов. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России зафиксировали 457 летальных случаев. Больше всего человек от коронавируса за сутки умерло в Москве. Там заболевание унесло жизни 72 человек.

За весь период по России умерло 43 141 человека.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские рестораторы запустили флешмоб против закрытия из-за ковидных ограничений. С такой инициативой выступил основатель сети "Евразия" Алексей Фурсов, о чем он написал в своем Facebook-аккаунте.

Фото: Piter.TV