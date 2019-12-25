За последние сутки в Петербурге подтверждено 25 летальных случаев

По России от коронавируса за сутки скончались 107 человек.

В воскресенье, 4 октября, стало известно о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались 25 горожан. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По России от коронавируса за сутки скончались 107 человек. Стоит отметить, что в больше всего умерших от коронавируса за 24 часа в Москве. Там от COVID-19 умерло 29 человек.

За весь период по России умерло 21 358 человек.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в России выписано по выздоровлению 3 284 человека. В Петербурге за 24 часа вылечились от коронавируса 196 горожан.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 392 человека.

Фото:Piter.TV