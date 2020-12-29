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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30 тысяч человек
Сегодня, 10:14
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 30 тысяч человек

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Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30753 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 3458 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Волонтеры и активисты помогают врачам поликлиник. В среду, 20 января, 50 волонтеров-медиков работали в 19 поликлиниках города. Они позвонили 638 пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 и находящимся дома на самоизоляции, узнавая о состоянии здоровья. У 1898 посетителей проверили температуру на входе в поликлиники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный назвал районы-лидеры Петербурга по вакцинации. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, обследование, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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Saimnwtk
Сегодня 10:34

30753 это очень много людей заболели 

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