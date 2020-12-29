За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 38 тысяч человек

Объем тестирования в сутки вернулся к допраздничным показателям.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38105 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 1648 человека. Из них 392 — контактные, 1256 — на самоизоляции.

Операторы обработали 5736 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11. Всего с 5 октября 108060 человек получили гуманитарную помощь. Среди них пожилые, одинокие люди и малообеспеченные многодетные семьи.

Накануне в Петербурге показали работу нового COVID-детектора. Он может измерять температуру в тот момент, когда человек проходит через арку.

Фото: Piter.TV