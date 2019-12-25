За последние часы спасатели получили более 100 обращений о подтоплениях

В городское управление "Водоканала" на 17:00 поступило 108 обращений о подтоплениях на дорогах и в подвалах зданий.
Того же нельзя сказать о городском ГУ МЧС. Специалисты уточнили, что получили не так много заявок. Дважды спасатели поднимали упавшие деревья, один раз помогли справиться с подтоплением на дороге: с этого участка пришлось вытаскивать двух пассажиров такси, которые оказались заблокированы в машине из-за потока воды.
Завтра, 29 июля, погода ожидается точно такой же.
Ранее мы писали, что станцию метро "Автово" подтопило из-за ливня.
Фото носит иллюстративный характер: pixabay
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