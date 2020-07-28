Станцию метро "Автово" подтопило из-за ливня

Сотрудники станции убирают подтопления самостоятельно.

Из-за сильных дождей во вторник, 28 июля, станцию метро "Автово" подтопило. Видеозаписью того, как сотрудник метрополитена убирает подтопление, поделился очевидец.

Сообщается, что за месяц выпала половина месячной нормы осадков. Из-за этого ливневки плохо справлялись, некоторые улицы в Петербурге превратились в реки. Кроме того, падали деревья, пассажиры автомобилей оказывались запертыми в машине посреди потоков воды. Также подтопило подвалы и некоторые парадные.

Во многих районах дождь прекратился к семи вечера.

Ранее мы писали, что паркинг ЖК "Ленинград" затопило из-за ливня.

Видео: vk.com/spb_today