За получение взятки в 100 тысяч рублей в Ленобласти задержали двух сотрудников ГИБДД

Еще один мужчина выступил посредником.

Накануне стало известно о том, что во Всеволожском районе Ленобласти задержали двух сотрудников ГИБДД по подозрению в получении взятки. Об этом пишет портал Ivbg.

Задержанными оказались 41-летний капитан ГИБДД по Гатчинскому району Котов и 37-летний капитан ГИБДД Пушкинского района Шаров. По версии следствия, год назад они получили 100 тысяч рублей он генерального директора фирмы-перевозчика Петербурга. За это капитаны не стали оформлять административный протокол об отсутствии у фирмы лицензии.

Посредником между инспекторами и предпринимателем выступил 38-летний житель Всеволожска. Его также задержали. В отношении всех задержанных возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что полицейских из Петербурга задержали при получении взятки в 2 млн.

Фото: Piter.TV