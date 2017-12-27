Петербургский суд вынес приговор преступной группировке из Приморья

Осужденные вину не признают

Преступной группировке из Приморского края был вынесен приговор судом Санкт-Петербурга. Четверых исполнителей и их предводителя признали виновными в похищении людей, грабеже, вымогательстве и отъеме автомобиля, сообщили 22 января в объединенной пресс-службе судов города.

Известно, что пятеро приезжих в 2016 году придумали и воплотили в жизнь преступную схему быстрого обогащения. Во главе с Игорем Махляевым, организатором, отважная четверка переоделась в камуфляжную форму спецназа и похитила трех местных жителей. Их на микроавтобусе в наручниках отвезли в квартиру на 1-м Предпортовом проезде.

По версии следствия, именно там осужденные заставили силой отписать на них два BMW, а потом начали требовать от пленников 20 млн рублей. Мимоходом они успели забрать у потерпевших 75 тыс. рублей и мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска смогли выйти на след похитителей. Как оказалось, они были знакомы с потерпевшими по бизнесу в сфере автострахования.

Московский районный суд приговорил организатора "операции" Михляева к 9,5 годам лишения свободы. Его помощник получил 5,5 лет, а исполнители по 5 лет. Отбывать наказание их направили в колонию строгого режима.

Все пятеро участников сговора вину не признают и считают, что виноваты только в "самоуправстве".