За первую половину ноября петербуржцы видели солнце 6.5 часов

Об этом рассказал синоптик Павел Иванов.

Первая половина ноября в Петербурге выдалась тёплой, но сумрачной. Издание "Вечерний Санкт-Петербург" узнало у синоптика Павла Иванова, какие факторы оказали влияние на метеорологическую ситуацию в Северной столице. В первую очередь, эксперт обратил внимание на дефицит солнечных лучей. По его подсчётам, за первые 2 недели солнце показывалось над Петербургом не более 6 часов суммарно.

Солнце сейчас настолько низко поднимается над горизонтом (15 градусов в начале месяца, 8 градусов в конце), что прибор, измеряющий солнечную радиацию на городской метеостанции, улавливает её лишь в середине дня. Всё остальное время солнце прячется за домами или облаками. Павел Иванов, синоптик

При этом аномально тёплые температуры воздуха эксперт объяснил выносом воздуха со стороны Азорских островов. Правда, теперь на нашу погоду будут влиять уже другие, более холодные факторы.

Западный перенос атлантических воздушных масс будет заблокирован. Мы продолжим оставаться на холодной южной периферии блокирующего антициклона, куда с восточными и северо-восточными потоками к нам будет вторгаться студёный континентальный воздух. Временами с акватории Ладожского озера в сторону Петербурга наверняка будут смещаться массивы облаков, несущие поля снеговых туч.

В период 18–24 ноября по ночам в зависимости от обилия облаков воздух будет остывать от 0…-5 градусов в облачную погоду и до -6…-11 градусов в ясную. По области вероятны первые в сезоне -10…-15 градусов. В дневные часы вряд ли стоит рассчитывать на прогрев выше -4…+1°.

Фото: Piter.TV