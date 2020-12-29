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За ночь с улиц Петербурга вывезли около 11 тысяч тонн снега
Сегодня, 17:53
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smirenny

За ночь с улиц Петербурга вывезли около 11 тысяч тонн снега

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Дворники весь день устраняют последствия ночного снегопада.

В ночь на пятницу, 22 января, в Петербурге прошел сильный снегопад, дорожники вывезли с улиц города около 11 тысяч тонн и весь день продолжали устранять последствия снегопада. 

Дороги приводили в порядок более тысячи единиц техники и почти 1200 сотрудников ручного труда. Главной задачей для специалистов стало собрать, вывезти снег и расчистить объекты водоотведения: в течение ночи местами выпало более пяти сантиметров снега. 

Помимо этого в парках и садах трудятся почти 700 садовников и около 150 ед. техники. Поверхность дорог обрабатывают пескосоляными смесями для безопасности пешеходов и автомобилистов. 

Ранее мы писали, что в Петербург придет пятидневная оттепель.

Фото: Piter.TV

Теги: уборка снега, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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