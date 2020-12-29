За ночь с улиц Петербурга вывезли около 11 тысяч тонн снега

Дворники весь день устраняют последствия ночного снегопада.

В ночь на пятницу, 22 января, в Петербурге прошел сильный снегопад, дорожники вывезли с улиц города около 11 тысяч тонн и весь день продолжали устранять последствия снегопада.

Дороги приводили в порядок более тысячи единиц техники и почти 1200 сотрудников ручного труда. Главной задачей для специалистов стало собрать, вывезти снег и расчистить объекты водоотведения: в течение ночи местами выпало более пяти сантиметров снега.

Помимо этого в парках и садах трудятся почти 700 садовников и около 150 ед. техники. Поверхность дорог обрабатывают пескосоляными смесями для безопасности пешеходов и автомобилистов.

Ранее мы писали, что в Петербург придет пятидневная оттепель.

Фото: Piter.TV