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В Петербург придет пятидневная оттепель
Сегодня, 17:49
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smirenny

В Петербург придет пятидневная оттепель

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Над Северной столицей установился теплый атмосферный фронт.

В пятницу, 22 января, главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время в Петербурге и Ленинградской области, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". 

Над городом установился теплый атмосферный фронт: минимум пять предстоящих дней столбики термометров будут показывать температуру выше нуля. По словам Колесова, оттепель определит не только циклон, который пригнал атмосферный фронт "Кристоф", но и другие циклон. Холода вернутся после 27 числа. 

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге будут плюсовая температура и мокрый снег.

Фото: Piter.TV

Теги: оттепель, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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