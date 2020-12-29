В Петербург придет пятидневная оттепель

Над Северной столицей установился теплый атмосферный фронт.

В пятницу, 22 января, главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшее время в Петербурге и Ленинградской области, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Над городом установился теплый атмосферный фронт: минимум пять предстоящих дней столбики термометров будут показывать температуру выше нуля. По словам Колесова, оттепель определит не только циклон, который пригнал атмосферный фронт "Кристоф", но и другие циклон. Холода вернутся после 27 числа.

Ранее мы писали, что на выходных в Петербурге будут плюсовая температура и мокрый снег.

Фото: Piter.TV