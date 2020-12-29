На выходных в Петербурге будут плюсовая температура и мокрый снег

В понедельник и вторник оттепель сохранится.

Потепление в Петербурге продержится только до 27 января, после этого плюсовые температуры снова сменятся холодами. Об этом 78.ru сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Уже в ночь на 23 января в Петербурге будет 0 градусов, днем воздух прогреется до 0..+2 градусов. Похожая погода ожидается и в воскресенье, 24 января. На выходных ожидаются гололед, мокрый снег, ледяной дождь.

В понедельник и вторник оттепель сохранится, на улице будет +1..+3 градуса. Уже с 27 января вернуться морозы, хоть и не самые сильные.

Фото: Piter.tv