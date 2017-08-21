За ночь на Пулковском шоссе сгорели два автомобиля

На Пулковском шоссе в Петербурге горели ВАЗ и "Мерседес"

В ночь на понедельник, 21 августа 2017 года, в Петербурге на Пулковском шоссе горели два автомобиля. Как сообщается, произошло это около трех часов ночи.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, информация об автомобильном пожаре поступила на пульт дежурного в 2.43 ночи. На место выехали спасатели.

После тушения пожара спасатели и автовладельцы оценили ущерб. Как сообщается, у "Мерседеса" обгорел салон, выгорел багажник и отсек двигателя, а у припаркованного рядом ВАЗа – оплавилась фара, часть капота и крыло.

Пострадавших в инциденте не было; обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: архив