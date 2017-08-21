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За ночь на Пулковском шоссе сгорели два автомобиля

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На Пулковском шоссе в Петербурге горели ВАЗ и "Мерседес"

В ночь на понедельник, 21 августа 2017 года, в Петербурге на Пулковском шоссе горели два  автомобиля. Как сообщается, произошло это около трех часов ночи. 

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, информация об автомобильном пожаре поступила на пульт дежурного в 2.43 ночи. На место выехали спасатели. 

После тушения пожара спасатели и автовладельцы оценили ущерб. Как сообщается, у "Мерседеса" обгорел салон, выгорел багажник и отсек двигателя, а у припаркованного рядом ВАЗа – оплавилась фара, часть капота и крыло. 

Пострадавших в инциденте не было; обстоятельства происшествия выясняются. 

Видео: архив

Теги: автомобильный пожар , петербург , пожар , пулковское шоссе , сгорели автомобили
Категории: Происшествия Новости СПб

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