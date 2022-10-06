За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 12%

В Роспотребнадзоре напомнили, что эффективным средством предупреждения этих заболеваний является вакцинация.

В период с 30 октября по 5 ноября в Петербурге в сравнении с предыдущей неделей выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 12,6%. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора 6 ноября.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, вирус гриппа А и гриппа В и другие респираторные вирусы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

В ведомстве напомнили, что эффективным средством предупреждения этих заболеваний является вакцинация. Так, против гриппа привиты 2,7 млн жителей Северной столицы, в том числе 458 тыс. детей, что составляет 49,6% от совокупного населения.

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