За неделю в России выпустили 1,5 млн Пушкинских карт

В России проект запустили 1 сентября.

За семь дней в России выпущено 1,5 млн Пушкинских карт. Об этом порталу 78.ru рассказали в пресс-службе "Почта Банка".

В России 1 сентября заработала новая программа для молодежи "Пушкинская карта", на ее запуск правительство выделило 3,9 миллиарда рублей. Проект создан Министерством культуры РФ совместно с "Почта Банк".

Это банковская карта (пластиковая или виртуальная), которую могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На карте при получении будет 3000 рублей от государства.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал, что такое "Пушкинская карта" и как её оформить.

Фото: официальный ролик Минкультуры