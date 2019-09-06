  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю в России выпустили 1,5 млн Пушкинских карт
Сегодня, 22:20
136
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

За неделю в России выпустили 1,5 млн Пушкинских карт

0 0

В России проект запустили 1 сентября.

За семь дней в России выпущено 1,5 млн Пушкинских карт. Об этом порталу 78.ru рассказали в пресс-службе "Почта Банка".

В России 1 сентября заработала новая программа для молодежи "Пушкинская карта", на ее запуск правительство выделило 3,9 миллиарда рублей. Проект создан Министерством культуры РФ совместно с "Почта Банк". 

Это банковская карта (пластиковая или виртуальная), которую могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На карте при получении будет 3000 рублей от государства.

Ранее Piter.tv подробно рассказывал, что такое "Пушкинская карта" и как её оформить. 

Фото: официальный ролик Минкультуры

Теги: почта банк, пушкинская карта
Категории: Новости СПб, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии