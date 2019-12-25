За неделю в Петербурге и Ленобласти пресечено 4 попытки дачи взятки сотрудникам ГИБДД

В отношении водителей возбудили уголовные дела по ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество).

За неделю в Петербурге и Ленобласти пресечено четыре попытки дачи взятки сотрудникам Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России.

В Пушкинском районе 2 мая на автодороге М-11 был остановлен Volkswagen Polo под управлением водителя, 2000 г.р. Гражданин предъявил водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в подлинности. В ходе составления рапорта водитель предпринял попытку дачи взятки в размере 5100 рублей.

В Красногвардейском районе 4 мая инспекторы остановили Volkswagen Jetta под управлением водителя, 1987 г.р. За непривлечение к ответственности за "управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке" гражданин попытался дать взятку в размере 5000 рублей.

В этот же день в Лодейнопольском районе Ленобласти был остановлен автомобиль Škoda Superb под управлением водителя, 1967 г.р., светопропускание передних боковых стекол которого не соответствовало требованиям технического регламента. Гражданин предпринял попытку дачи взятки в размере 500 рублей.

В Центральном районе Петербурга 6 мая уроженец одного из среднеазиатских государств, 1981 г.р., без регистрации, за недоставление в территориальный отдел полиции, предложил взятку инспекторам в размере 5000 рублей.

В отношении водителей возбудили уголовные дела по ст. 291.2 УК России (мелкое взяточничество).

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