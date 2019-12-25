Автошколы России выступили против новых проверок ГИБДД

По их мнению, частые проверки приведут к давлению и коррупции.

Российские автошколы выступили против принятия поправок в закон, которые позволят ГИБДД проводить частые проверки. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Поправки предлагается внести в законы "О полиции" и "О безопасности дорожного движения".

По словам представителей автошкол, нововведения могут привести к повышению давления и коррупции, а также отвлекут сотрудников к ГИБДД от их обязанностей, которые заключаются в контроле дорожного движения. Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева считает, что нынешняя система контроля полицией работает на должном уровне, поэтому поправки могут только навредить.

В МВД России отметили, дополнительные проверки помогут выявлять автошколы, которые снабжены оборудованием и площадками ненадлежащего качества, что снижает уровень подготовки будущих водителей.

В ведомстве подчеркнули, дополнительные проверки не приведут к давлению. Они лишь будут осуществляться для указаний на недостатки работы автошкол.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге установят 240 новых камер, которые фиксируют нарушения ПДД.

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