Дорожники готовят дороги Петербурга к заморозкам

За минувшую неделю на дороги Северной столицы вылили 400 кубометров солевого раствора для предотвращения гололеда. Спецтехника дежурит на 123 точках в городе.

Дорожные службы Северной столицы готовят магистрали Петербурга к заморозкам. Только за неделю с 23 по 29 октября на дорогах использовали 400 кубометров солевого раствора. В комитете по благоустройству сообщают, что спецтехника с запасом веществ против гололеда дежурят каждую ночь на опасных участках. В этом году это 123 точки: спуски, подъемы, мосты, путепроводы и набережные. Состояние дорог проверяют в течение ночи.

В Ленобласти только за выходные смесью от гололеда обработали 600 километров трасс. Для этого на работу вышли 110 автомобилей. Всего на дороги высыпали 51 тонну соли с антислеживателем. О гололеде на дороге можно сообщить в ГКУ "Ленавтодор".