За неделю коронавирус забрал три жизни в Петербурге

248 новых случаев заражения насчитывают специалисты.

За минувшую неделю в Петербурге коронавирус забрал три жизни. 37 человек попали в больницы. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного сегодня, 8 августа.

248 новых случаев заражения насчитывают специалисты. По данным администрации Северной столицы, для пациентов с COVID-19 есть 749 коек, занято – 678. 54 человека находятся в реанимации, 17 – подключены к ИВЛ.

По России за тот же период госпитализированы 922 человека. В 29 городах выросло число заболевших.

Ранее мы сообщали о том, что ограничения по COVID-19 продлятся в Петербурге до конца лета.

Фото: Piter.TV