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За неделю количество активных больных коронавирусом выросло почти на 5%
Сегодня, 17:06
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nadezhda_sib

За неделю количество активных больных коронавирусом выросло почти на 5%

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Рост заболеваемости продолжается. Регистрация новых случаев выросла, а количество выздоровевших — наоборот.

Количество активных больных коронавирусом в Петербурга по сравнению с данным 15 мая выросло на 4,79%. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения COVID-19.

В субботу, 22 мая, на 13,62 % выросла регистрация новых случаев вирусной инфекции в медучреждениях. Суточная госпитализация при этом снизилась на 2,46%. Также значительно снизилось количество выздоровевших за сутки — на 20,82%.

Отмечается, что тенденция к росту заболеваемости продолжается, но ее развитие замедлилось. Темпы вакцинации пока не так высоки, хотя и несколько увеличились. Гражданам напоминают, что именно прививка поможет спасти многие человеческие жизни. 

Власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля.

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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