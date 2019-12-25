За неделю количество активных больных коронавирусом выросло почти на 5%

Рост заболеваемости продолжается. Регистрация новых случаев выросла, а количество выздоровевших — наоборот.

Количество активных больных коронавирусом в Петербурга по сравнению с данным 15 мая выросло на 4,79%. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения COVID-19.

В субботу, 22 мая, на 13,62 % выросла регистрация новых случаев вирусной инфекции в медучреждениях. Суточная госпитализация при этом снизилась на 2,46%. Также значительно снизилось количество выздоровевших за сутки — на 20,82%.

Отмечается, что тенденция к росту заболеваемости продолжается, но ее развитие замедлилось. Темпы вакцинации пока не так высоки, хотя и несколько увеличились. Гражданам напоминают, что именно прививка поможет спасти многие человеческие жизни.

Власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля.

Фото: Piter.TV