За неделю пострадали от укусов клещей пострадали более 900 петербуржцев

Из общего числа пострадавших 137 человек подверглись нападению клещей непосредственно на территории города.

За последнюю неделю вПетербурге за помощью к медикам после укусов клещей обратились 932 человека. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

Из общего числа пострадавших 137 человек подверглись нападению клещей непосредственно на территории города. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Курортном районе (61), в Петродворцовом районе (12), в Выборгском и Пушкинском районах (по 9).

За неделю прививки от клещевого энцефалита получили 284 человека, включая 155 детей.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)