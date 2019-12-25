За неделю из Петербурга вывезли более 236 тысяч кубометров снега

За неделю в городе выпало 24,9 см снега.

За неделю с петербургских улиц и дорог вывезли более 236 тысяч кубометров снежных масс. Только за выходные на утилизацию отправили около 72 тысяч кубометров снега. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

В течение прошлой недели в среднем днем город убирали от снега более 1000 единиц техники, ночью – свыше 1100 единиц. В понедельник дороги и улицы чистят от снега 1070 единиц техники и 1257 работников. За парками, садами и скверами следят еще 233 машин и 771 специалист.

Тем временем в городе по-прежнему морозно. Рабочая неделя в Петербурге начнется с облачной с прояснениями погодой. Ночью возможен небольшой снег, день обещает быть без существенных осадков. Понедельник пройдет в сопровождении северо-западного, западного умеренного ветра. Ночью температура воздуха составит -14…-16 градусов (местами до -18), днем же – -8…-10. Во вторник станет чуть теплее, до -5 градусов.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга