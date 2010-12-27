За неделю более 400 петербуржцев заразились гриппом

При этом за всю зиму не зарегистрировано ни одного летального случая.

Холодная весна в Петербурге сопровождается достаточно высоким уровнем вирусной заболеваемости. За неделю с 5 по 11 марта в Северной столице не менее 400 человек заразились гриппом. В их числе и взрослые, и дети. Об этом на пресс-конференции в стенах питерского ТАСС рассказала Ирина Чхинджерия. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора, 70% вирусных заболеваний в городе сейчас составляет именно грипп.

Рекомендуем в течении 3- 4 недель продолжать профилактику гриппа. В первую очередь, защищены те, кто вовремя сделал прививку. На данный момент за счет районных администраций в Петербурге привиты более 2 000 000 граждан. Ирина Чхинджерия, Роспотребнадзор

Эксперт обратила внимание на детской заболеваемости. Она напомнила, что школы и отдельные классы могут уходить на карантин и приостанавливать учебный процесс, если число заболевших превысит 20% от числа всех учеников.

На этой же пресс-конференции представители Комитета по здравоохранению отметили, что мартовские праздники помогли людям восстановиться от болезней. Врачи отмечают, что за 4 выходных дня существенно снизился поток больных.

Летальных исходов нет. В прошлом году такие случаи были. Правда, и меньше людей было вакцинировано. В этом году у нас вакцинировано почти 50% населения. В Швеции и Чехии сейчас достаточно внушительные случаи летальных исходов.У нас же ситуация лучше. Татьяна Засухина, заместитель главы Комитета здравоохранения

Фото: Piter.TV