За неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму более 15 миллионов рублей

Штрафы получили компании, которые самовольно начали земляные работы, не ухаживали за фасадами зданий и территорий.

За неделю петербургские компании получили 15 миллионов рублей штрафов от ГАТИ. Все они так или иначе нарушили правила благоустройства.

Штрафы получили компании, которые самовольно начали земляные работы, не ухаживали за фасадами зданий и территорий. Больше всего штрафов получили "Россети Ленэнерго". За все свои недоработки они должны заплатить штраф в размере миллиона рублей.

Штраф в размере 400 тысяч рублей получил и "Водоканал", который начал работы на Кондратьевском проспекте без ордера ГАТИ. Еще 700 тысяч рублей заплатит Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны за что, они не чистили и не ремонтировали фасад на Тихорецком.

Накануне ГАТИ выдала разрешение для работ по сохранению Верхнесадского дома в Петергофе.

Фото: Piter.tv