ГАТИ выдала разрешение для работ по сохранению Верхнесадского дома в Петергофе

Здание было построено в 1847 году по проекту архитектора Н. Л. Бенуа

В среду, 24 ноября, ГАТИ выдала ордер на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом Верхнесадский". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Заказчиком выступил ФГБУК "Государственный музей-заповедник "Петергоф", работы будет выполнять компания ООО "Реликт" в доме №11, лит. А. на Правленской улице.

Ордер действует с сегодняшнего дня по 15 октября.

Здание построили в 1847 году, а в 1869 году здание перестроили в жилой дом и дали название "Верхнесадский". Его также называли "министерским", поскольку там летом пребывал министр Императорского двора.

Фото: Citywalls