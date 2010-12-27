За нападавшим на Исаакиевский собор следят в психиатрической больнице

Нападавший врач на Исаакиевский собор проходит лечение в психиатрической больнице им. Скворцова-Степанова

Стали известны новые подробности об инциденте, который произошел 11 декабря. Мужчине изгонявшему бесов из Исаакиевского собора, померещились младенцы в стенах храма после приема энергетика и феназепама. Об этом "Фонтанке" сообщила мать 31-летнего задержанного.

«Он не спал с четверга на пятницу, то ли играл, то ли смотрел фильм у компьютера. На экране я видела череп. Потом пошел на работу и там выпил энергетик. Я надеялась, что он уснет после работы, и покрошила в его любимые бургеры две таблетки феназепама», – рассказала Надежда Копылова "Фонтанке". По ее словам, после принятия лекарства у ее сына помутилось сознание, несколько дней он выглядел очень возбужденным. «Я не могла загнать его домой, он все время был на улице – говорил, что интернет-сети плохо влияют на здоровье», – добавила она.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что мужчину задержали около собора в момент, когда он бил витражи и кричал, что внутри находится "очаг зла". Петербуржец принял за бесов охранников и сотрудников полиции. 32-летнего жителя Купчино отправили на лечение в психиатрическую больницу.

Фото: pixabay