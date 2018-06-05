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За прошлую неделю в Петербурге выпало 12 сантиметров снега
Сегодня, 13:25
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nastya960

За прошлую неделю в Петербурге выпало 12 сантиметров снега

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Город на прошлой неделе убирали 780 спецмашин.

В Петербурге на прошлой неделе выпало более 12 сантиметров снега, всего за зиму – более 183 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Город на прошлой неделе убирали 780 спецмашин. Больше всего работы выдалось в воскресенье, когда ночью Петербург завалило снегом, выпало сразу 8 сантиметров. Дороги убирали 911 машин и 292 дворника.

В понедельник на улицы вывели 894 единицы техники и 1165 работников ручного труда дорожных предприятий.

Администрация Выборгского района Ленобласти напомнила о необходимости очистки кровель от снега и сосулек.

Фото: Piter.tv

Теги: осадки, снег, уборка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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amosin
Сегодня 14:01

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