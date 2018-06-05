За прошлую неделю в Петербурге выпало 12 сантиметров снега

Город на прошлой неделе убирали 780 спецмашин.

В Петербурге на прошлой неделе выпало более 12 сантиметров снега, всего за зиму – более 183 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Город на прошлой неделе убирали 780 спецмашин. Больше всего работы выдалось в воскресенье, когда ночью Петербург завалило снегом, выпало сразу 8 сантиметров. Дороги убирали 911 машин и 292 дворника.

В понедельник на улицы вывели 894 единицы техники и 1165 работников ручного труда дорожных предприятий.

Администрация Выборгского района Ленобласти напомнила о необходимости очистки кровель от снега и сосулек.

Фото: Piter.tv