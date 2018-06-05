За прошлую неделю в Петербурге выпало 12 сантиметров снега

В Петербурге на прошлой неделе выпало более 12 сантиметров снега, всего за зиму – более 183 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.
Город на прошлой неделе убирали 780 спецмашин. Больше всего работы выдалось в воскресенье, когда ночью Петербург завалило снегом, выпало сразу 8 сантиметров. Дороги убирали 911 машин и 292 дворника.
В понедельник на улицы вывели 894 единицы техники и 1165 работников ручного труда дорожных предприятий.
Администрация Выборгского района Ленобласти напомнила о необходимости очистки кровель от снега и сосулек.
Фото: Piter.tv
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