За неделю с петербургских улиц вывезли 13,5 тысяч самосвалов снега

В комитете по благоустройству работает дежурная служба. По телефону 314-60-13 горожане могут обратиться с вопросами и предложениями, связанными с уборкой улиц.

За неделю, с 29 ноября по 5 декабря, с петербургских улиц и дорог собрали и вывезли почти 270 тысяч кубометров снега – это около 13,5 тысяч самосвалов снега. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству города.

На протяжении недели ежедневно на уборку выходили более 1000 единиц техники и 1190 работников ручного труда, ночью – свыше 1100 машин и 430 человек. Парки, сады и скверы в порядок приводили около 200 единиц техники и 650 специалистов садово-парковых предприятий. Высота выпавшего снега, который плотным слоем лег на городские дороги, превысила 34 см.

В понедельник, 6 декабря, чистить улицы и дороги вышли 1060 единиц техники и 1186 работников ручной уборки. В садах, скверах и парках работают еще 240 машин и 836 специалистов.

Тем временем к снегопадам добавилась новая проблема – нависшие над головами петербуржцев гигантские сосульки-убийцы. Фотографии зданий, обрамленных льдом, появились в соцсетях.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга