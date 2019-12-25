За минувшие сутки в Петербурге закончили вакцинацию 25,2 тыс. жителей

Запас вакцины составляет 904,6 тыс. комплектов.

Еще 7 483 петербуржцев первично привились от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в воскресенье, 12 декабря.

Закончили цикл вакцинации более 25 тыс. жителей. В городе осталось 904,6 тыс. комплектов препарата от коронавируса. Власти Петербурга призывают всех сделать вакцину. Записаться на прививку можно по телефону "122" или на сайте "Здоровье петербуржца".

В Петербурге коронавирус выявили у 2 тыс. человек. Еще 290 человек, у которых диагностировали инфекцию, попали в больницу.

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