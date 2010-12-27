За один день в Петербурге нашли тела четверых мертвых мужчин

20 октября в Санкт-Петербурге нашли тела погибших мужчин в разных районах города. Двое оказались на улице и еще двоих обнаружили в квартирах Приморского и Кировской районах.
Известно, что только у одного из мужчин были найдены внешние признаки насильственной смерти. На теле были видны ссадины и гематомы на голове. Его нашли в 11.00 у дома №8 по улице Есенина.Погибший выглядит приблизительно на 40 лет. Отметим, что он лежал не один день. Судя по всему этот человек был бездомным. На спине у погибшего была обнаружена татуировка в виде прыгающего через препятствие коня, на груди был изображен тигр.
Второго погибшего нашли в 9.30 около дома №67 по проспекту Ветеранов. Он был одет в берцы, джинсы и рубашку. Установить личность мужчины пока не удается.