За один день в Петербурге нашли тела четверых мертвых мужчин

В Петербурге за сутки было выявлено 4 погибших мужчин.

20 октября в Санкт-Петербурге нашли тела погибших мужчин в разных районах города. Двое оказались на улице и еще двоих обнаружили в квартирах Приморского и Кировской районах.

Известно, что только у одного из мужчин были найдены внешние признаки насильственной смерти. На теле были видны ссадины и гематомы на голове. Его нашли в 11.00 у дома №8 по улице Есенина.Погибший выглядит приблизительно на 40 лет. Отметим, что он лежал не один день. Судя по всему этот человек был бездомным. На спине у погибшего была обнаружена татуировка в виде прыгающего через препятствие коня, на груди был изображен тигр.

Второго погибшего нашли в 9.30 около дома №67 по проспекту Ветеранов. Он был одет в берцы, джинсы и рубашку. Установить личность мужчины пока не удается.

Третьего мужчину нашли тоже в Кировском районе, около 9.00 утра в квартире дома №62, корпус 2, по проспекту Маршала Жукова. Возраст мужчина около 60 лет на обеих руках были набиты татуировки, причины его гибели устанавливаются.

Также, 20 октября оперативники прибыли в квартиру к погибшему, которым оказался 45-летний предприниматель. На его теле не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти.