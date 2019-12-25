За минувшие сутки в Петербурге и области произошло 393 ДТП

Сотрудники ДПС выявили 1986 нарушений правил дорожного движения. Их нарушили 1904 водителя и 82 пешехода.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 393 дорожно-транспортных происшествия. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Так, в Петербурге произошло 320 аварий, в которых пострадали 11 человек, ранены – ещё 11 человек, в результате ДТП погиб один человек. В области произошло 73 аварии, в которых пострадали 6 человек, ранены – 10 человек, трое из них – дети, в результате ДТП никто не умер.

Сотрудникам ДПС удалось задержать 21 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 44 лиц, совершивших административные правонарушения, и двух человек, находящихся в федеральном розыске.

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